Шойгу заявив, що армія РФ має певний план діяльності до 2025 року
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на опублікованому у вівторок відео розповів про деякий план "діяльності до 2025 року", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
За словами Шойгу російська армія начебто "продовжує нарощувати бойову міць", зокрема завдяки "постачанню сучасного озброєння і вдосконаленню підготовки військ з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".
"Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей", - сказав Шойгу, не вказавши, чого саме стосуються ці "намічені цілі".
Передісторія:
- 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
- 26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео російського відомства, наразі не встановлено. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "не володіє інформацією про нібито загибель командувача Чорноморського флоту Соколова".