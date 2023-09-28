ППО вночі знищила понад 30 безпілотників − ОК "Південь"
Уночі 28 вересня російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні, атака була масованою, Протиповітряні сили збили понад 30 ворожих дронів. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Атака була масованою, але і робота Протиповітряної оборони була досить результативною − понад 30 дронів було знищено. Точнішу цифру назвуть Генштаб і Повітряні сили", – сказала Гуменюк.
Вона додала, що оперативна ситуація на півдні досить напружена, бо росіяни не припиняють атак, тиску і пошуку нових тактик дій, зокрема, і з використанням масованих атак, як цієї ночі.
За словами Гуменюк, 28 вересня ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку − і на Одещині, і на Миколаївщині, і вище − у центральних областях.