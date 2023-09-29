Усик та Ф'юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу

Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Instagram-акаунти Ф'юрі та Усика і ESPN.

Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.

Водночас, джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.

При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.

Погодження бою

Нагадаємо, Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.

Британський спортсмен регулярно висував ультиматуми та нестандартні вимоги для проведення поєдинку.

Однією з проблем стали гонорари. Ф'юрі вимагав, щоб Усик мав невеликий відсоток призових.