ЗМІ: З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч людей

Кількість біженців з Нагірного Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч – це понад 80% населення регіону, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

30 вересня речниця прем’єра Вірменії Назелі Багдасарян заявила, що на ранок суботи кордон Вірменії перетнули вже 100 тисяч 417 мешканців Карабаху.

За даними перепису 2015 року, у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч людей, майже всі – етнічні вірмени. Втім, з останніми новинами про масовий виїзд населення з Карабаху стало відомо, що фактична кількість населення на 2023 рік була меншою і понад 90 тисяч – це вже понад 80% тих, хто проживав у регіоні.

За останні два дні автобуси здійснили близько 90 рейсів між Степанакертом (азербайджанська назва – Ханкенді) та прикордонними містами Вірменії, що дозволило перевезити майже 3000 мешканців регіону. Багато біженців їдуть власним та імпровізованим транспортом.

У Вірменію привезли у тому числі понад 220 пацієнтів, постраждалих від потужного вибуху на бензосховищі та 114 постраждалих внаслідок бойових дій 19-20 вересня.

Нагадаємо, 28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.

ЄС у п'ятницю закликав терміново забезпечити безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку тим, хто залишив Нагірний Карабах і хто все ще перебуває там.

В МЗС Німеччини констатували, що у регіоні скоро не залишиться людей.