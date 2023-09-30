Росіяни вдарили ракетами по околицях Запоріжжя, є поранені

Російські війська у суботу зранку завдали ракетних ударів по території Матвіївської ОТГ біля Запоріжжя, є поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Суспільне, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Деталі: Близько 10:20 кореспонденти Суспільного повідомляли, що в місті було чутно два вибухи.

В Україні в той час було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що в період часу з 10:06 до 10:20 російські війська завдали двох ракетних ударів по території Матвіївської ОТГ, тип ракет встановлюється.

"За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури.

Станом на 11.40 наявна інформація про 5 поранених осіб. 1 людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися".