У Києві брат та сестра випали з 24 поверху – поліція

Київські поліцейські встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкону багатоповерхівки та їхньої загибелі, повідомляє Українська правда.

2 жовтня близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

За цією адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. Зараз поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

Зазначається, що після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.