У Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Рятувальники припинили пошуки людей під завалами у селі Грозі на Харківщині, куди у четвер поцілили російські загарбники. Кількість загиблих лишається такою, як повідомлялося раніше – 51 людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Згідно з повідомленням, станом на 19:50 у селі Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено.

Всього загинула 51 особа. З них одна дитина 2017 року народження.

Постраждало шість осіб.

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