Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям, є жертви
Під час обстрілу росіянами Запорізького району 7 жовтня загинула жінка, ще 2 людей травмувалися, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ДСНС, Запорізька ОВА.
7 жовтня близько 07:45 російська армія здійснила обстріл села Біленьке Запорізького району.
Під час атаки загинула жінка, ще двоє людей травмовані.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.
Влада уточнює, що військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.