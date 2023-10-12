Держсекретар США прилетів до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у четвер в Ізраїль для висловлення підтримки після терористичної атаки ХАМАС, повідомляє Європейська правда.

В аеропорту Блінкена зустріли декілька офіційних осіб, в тому числі міністр закордонних справ Елі Коен. Держсекретар не зробив заяви для присутніх журналістів.

В Ізраїлі Блінкен має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями. Речник Держдепу Метью Міллер відзначив, що Блінкен прибув у країну, аби "безпосередньо поспілкуватися з нашими партнерами про ситуацію на місцях і обговорити підтримку США у відповідь на жорстокі терористичні атаки ХАМАС".

Перед посадкою на літак на базі Ендрюс Блінкен сказав, що він прямує до Ізраїлю з "дуже простим і чітким посланням від імені президента Сполучених Штатів і від імені американського народу, яке полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль".

"Ми підтримуємо ізраїльський народ. Ми прикриваємо його спину сьогодні. Ми будемо прикривати його завтра. Ми будемо підтримувати його кожного дня", – підкреслив держсекретар.

.@SecBlinken is in Israel to engage with our partners directly about the situation on the ground and discuss U.S. support as they respond to Hamas’ brutal terrorist attacks. pic.twitter.com/Nj5LhIDIjR — Matthew Miller (@StateDeptSpox) October 12, 2023

Він повторив, що США рішуче налаштовані забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту, прирівнявши рівень жорстокості ХАМАС до рівня терористичної "Ісламської держави".

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.