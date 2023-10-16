Понад 50% німців підтримують рішення не давати Україні Taurus

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією Шольца погоджуються 55% респондентів, тоді як неправильною її вважають 26%.

Як відомо, на початку жовтня Шольц казав, що поки Німеччина не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Позицію Шольца критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".

Втім, серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети. Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" такої думки 57%, ХДС – 53%, Зелених – 40% (і 34% протилежної думки). Серед виборців партії Шольца СДПН його позицію підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" – 79%, "Лівих" – 49%.

Загалом думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися: 39% вважають, що Німеччина "зайшла надто далеко", 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.