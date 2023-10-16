Рубль продовжує падіння, всупереч валютним обмеженням
16 жовтня ранкова сесія на Московській біржі відкрилася черговим падінням рубля, всупереч набуттю чинності указом президента РФ Владіміра Путіна, який зобов'язав експортерів розміщувати щонайменше 80% валютної виручки в російських банках, а потім продавати щонайменше 90% від цього на внутрішньому ринку, повідомляє Економічна правда.
Рубль демонструє негативну динаміку до основних валют, попри сформований за вихідні попит на іноземну валюту, і нафту, що значно подорожчала за підсумками п'ятниці.
На момент відкриття біржі, пара долар/рубль котирувалася по 97,44, відповідно рубль втратив 0,2%.
Пара євро/рубль котирувалася по 102,69, разом рубль втратив 0,5%.
11 жовтня ввечері стало відомо, що Путін підписав указ про обов'язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами для стабілізації курсу рубля.
І вже 12 жовтня пара долар/рубль склала значення 96,46 руб/долар - вперше з 27 вересня. Таким чином, рубль набрав 3,3% порівняно з попереднім днем, до підписання указу.
Пара євро/рубль 12 жовтня котирувалася по 102,81 - і тут рубль набрав 3,5% порівняно з попереднім днем. До таких показників рубль зміцнився вперше 29 вересня.