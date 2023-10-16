Укрзалізниця: На українських вокзалах почали працювати "Пункти незламності"

На 96 залізничних вокзалах України запустили роботу "Пунктів незламності". Там можна отримати доступ до інтернету та зігрітися, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах фактично на всіх вокзалах країни" , - йдеться у повідомленні компанії.

В УЗ нагадують, що у "Пунктах незламності" люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється за допомогою Starlink, а також отримати доступ до електрики.

"Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші "Пункти незламності" на вокзалах. Тут є все необхідне, що може стати в нагоді під час блекауту" , - розповів голова правління УЗ Євген Лященко.

Він додав, що до населених пунктів, де це буде потрібно, направлятимуть Food train, який створили разом з Фондом Говарда Баффета. Потяг забезпечить мешканців теплою їжею.

"Пункти незламності"

Нагадаємо, минулої зими російські окупанти завдавали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що по всій країні спостерігалися проблеми з електропостачанням.

На цьому фоні почали відкривати "Пункти незламності", де українці могли зігрітися, скористатися електрикою та інтернетом.

Раніше стало відомо, що вся інформація про "Пункти незламності" з'явиться в "Дії".