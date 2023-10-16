WSJ: США відібрали 2 тисячі військових для можливого перекидання до Ізраїлю

Сполучені Штати відібрали близько 2 тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, перед військовослужбовцями поставлені такі завдання, як надання консультативної та медичної допомоги, і вони представляють усі Збройні сили США.

Військові не призначені для виконання бойових завдань. Жоден піхотинець не отримав наказу про готовність до розгортання.

Наразі військовослужбовці розміщені як на Близькому Сході, так і за його межами, зокрема в Європі.

Незрозуміло, за яких обставин і куди США можуть спрямувати ці війська, однак рішення Пентагону свідчить про те, що він готується надати підтримку ізраїльським військам у разі початку Ізраїлем наземного вторгнення в Сектор Газа.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, в помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.