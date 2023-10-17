Україна повернула в країну ще одну дитину, яку депортувала РФ

Україні вдалося повернути одну дитину, яку раніше депортувала Російська Федерація, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Україні вдалося повернути ще одну дитину" , - йдеться у заяві.

За словами Лубінця, хлопчик вже може обійняти своїх рідних.

Він пояснив, що технічним супроводом займалися працівники Офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини

"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!" , - додав Лубінець.

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.