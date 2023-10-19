Британський прем'єр прибув з візитом до Ізраїлю
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні прибув до Ізраїлю з візитом солідарності, повідомляє Укрінформ.
"Я хочу, щоб ви знали, що Велика Британія і я підтримуємо вас", — сказав Сунак після приземлення у Тель-Авіві.
Він також засудив акти тероризму.
Сунак повідомив, що зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Ісааком Герцогом.
Очікується також, що Сунак відвідає низку інших регіональних столиць.