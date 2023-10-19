Залужний зустрівся з командуванням військ на Авдіївському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. Серед іншого, визначили послідовність наших дій, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний у Facebook.
"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто.
Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.
Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.
Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів".
За словам головнокомандувача, також пропрацювали Купʼянський напрямок, де окупанти продовжують наступальні дії.
"Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну".
Нагадаємо:
Ворог за допомогою авіації намагається оточити Авдіївку: ЗСУ збили вже 5 літаків РФ за 10 діб.