Вже 4 тисячі українських родин придбали житло за програмою "єОселя"
За програмою "єОселя" 4 тис українців отримали іпотечні кредити на придбання житла на загальну суму 5,8 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
"Вже 4 тис українських родин отримали кредити за програмою "єОселя" і можуть реалізувати мрію про власне житло. Крім того, з серпня цього року ми запустили масову іпотеку і кредит можуть отримати всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов", – заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
За її словами, 69% кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 13% - педагоги та науковці, 10% - медики. Представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3% з жовтня минулого року. Загалом вже видано кредитів на 5,8 млрд грн.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 157 кредитів на 247 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 17 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;
- кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла та 1 ветеран.
"Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (118 кредитів) та у забудовника (37). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються", – йдеться в повідомленні.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 44;
- міста Києва - 28;
- Рівненської області - 14;
- Дніпропетровської області - 12;
- Львівської та Одеської областей - по 9.
У міністерстві нагадують, що скористатись програмою можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що за рік після запровадження програми "єОселя" 3 641 українська родина придбала житло.