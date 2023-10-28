НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 676 млн доларів

Національний банк за тиждень з 23 по 27 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав 676,7 млн доларів і купив 1,55 млн доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 676,7 млн доларів, що на 58,78 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 735,48 млрд дол.

При цьому регулятор купив 1,55 млн доларів, а тижнем раніше – 0,14 млн.

2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Загалом від початку року Нацбанк продав вже 22,613 млрд доларів, а купив – 209,97 млн доларів.

Нагадаємо:

Правління Національного банку 26 жовтня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.

Національний банк фіксує зниження інфляції у вересні до 7,1% у річному вимірі та прогнозує швидше зниження інфляції за підсумками цього року.