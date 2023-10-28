В Україні потяги затримуються по декілька годин через негоду
Через дощі та вітри в Україні потяги затримуються по декілька годин, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Укрзалізниця, УП.
УЗ повідомляє, що з ночі працівники займаються ліквідацією наслідків негоди.
Тим часом співрозмовники УП повідомляють про затримку їхніх потягів на декілька годин.
Зокрема, згідно з даними Укрзалізниці, найбільше затримується потяг "Івано-Франківськ - Харків" – на 4 години 10 хвилин.
Також понад 4 години мають затримки потяги "Чернівці - Київ", "Ужгород - Київ", "Рахів - Київ".
За даними УЗ, у Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу.
Нагадаємо:
У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, щонайменше двоє загиблих та декілька травмованих через падіння гілок та дерев.