Байден прокоментував удари США по об’єктах на сході Сирії

Президент США Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії, які використовували іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання, повідомляє Європейська правда.

Заяву Байдена оприлюднила пресслужба Білого дому.

Американський президент зазначив, що з 17 жовтня підтримувані КВІР угруповання здійснили численні атаки з використанням дронів, внаслідок чого були поранені кілька військовослужбовців США. Під час однієї з таких атак американський контрактник помер від серцевого нападу, намагаючись потрапити в укриття.

"У відповідь на цю серію атак і постійні загрози майбутніх атак, за моїм розпорядженням, в ніч на 26 жовтня 2023 року збройні сили Сполучених Штатів завдали точкових ударів по об'єктах на сході Сирії", – йдеться в заяві Байдена.

За його словами, удари завдавали по об’єктах, які використовуються КВІР і пов'язаними з ним угрупованнями для командування і управління, зберігання боєприпасів та інших цілей.

"Ці удари мали на меті забезпечити стримування і були здійснені таким чином, щоб обмежити ризик ескалації і уникнути жертв серед цивільного населення. Я віддав наказ про завдання ударів з метою захисту нашого особового складу, послаблення і зриву триваючої серії нападів на Сполучені Штати і наших партнерів, а також з метою стримування Ірану і підтримуваних ним груп бойовиків", – наголосив Байден.

Він додав, що він керував цією операцією відповідно до обов'язку "захищати громадян Сполучених Штатів як усередині країни, так і за кордоном".

Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін оголосив, що американські військові вдарили по двох об'єктах на сході Сирії, які використовували іранський Корпус вартових ісламської революції та підтримувані ним угруповання.

Перед цим Байден надіслав рідкісне послання верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, в якому застеріг Тегеран від нападів на американський контингент на Близькому Сході.