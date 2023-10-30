Китайський BYD перевершив Tesla з виробництва електромобілів

У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що аналітики підвищили свої прогнози щодо прибутків китайської компанії до рекордно високого рівня з моменту її попереднього квартального звіту цього місяця.

Крім того, видання підкреслює, що BYD, ймовірно, досягла рекордно високих продажів, попри посилення конкуренції та загальне уповільнення попиту китайських електромобілів.

BYD за останній квартал продала понад 822 тисячі авто, включно з гібридами, що допомогло їй закріпити статус найпродаванішої марки у Китаї.

На початку цього місяця Маск похмурим прогнозом завалитися на світовий сектор електромобілів, заявивши, що зростання відсоткових ставок у США негативно позначилося на його продажах.