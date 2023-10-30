Міноборони Німеччини: Потрібно звикати з думкою про можливу війну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає до нового менталітету в суспільстві перед лицем криз, подібних до кризи на Близькому Сході – на його думку, існує небезпека війни в Європі. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє Європейська правда.
Пісторіус вважає, що конфлікт на Близькому Сході та війна Росії проти України повинні мати наслідки і в німецькому суспільстві.
"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", – сказав міністр.
Німеччина, за його словами, повинна бути здатна захистити себе, це стосується як Бундесверу, так і суспільства:
"Ми повинні стати придатними до війни".
Водночас Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації, додав глава Міноборони.
Пісторіус відкинув звинувачення в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на так званий поворотний момент:
"Швидше, ніж зараз, не буває". Він наголосив, що було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів євро, але й змінено структури.
Але Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу, сказав Пісторіус. "
Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців", – зазначив він.
Але до кінця цього десятиліття Німеччина буде в зовсім іншому становищі, запевнив міністр.