Розстріл сплячої родини у Волновасі: прокурори почали розслідування

Прокурори розпочали розслідування за фактом вбивства російськими окупантами в окупованій Волновасі 9 цивільних, серед яких двоє дітей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила прокуратура Донецької області.

Зазначається, що в ході моніторингу медіапростору прокурори виявили інформацію про вбивство представниками збройних формувань РФ родини у тимчасово окупованому місті Волноваха.

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли.

27 жовтня представники зс РФ повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли всіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.