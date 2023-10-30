Німеччина відреагувала на антисемітські заворушення в російському Дагестані

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало неприйнятними антисемітські заворушення, що сталися у російському Дагестані, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

МЗС Німеччини охарактеризувало події в аеропорту Махачкали як "невимовні і неприйнятні".

"Важливо, щоби причетні до цього були притягнені до відповідальності і щоб російська влада гарантувала безпеку єврейської громади", – заявив речник МЗС.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які форми антисемітизму і підтримуємо єврейську громаду", – додав він.

У Єврокомісії також засудили антиєврейські заворушення у російському Дагестані.

У НАТО вважають, що ці заворушення невигідні Кремлю та є одним із проявів радикалізації російського суспільства.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.

Президент Росії Владімір Путін через ці події анонсував на понеділок велику нараду за участі силовиків, прем'єра та парламентарів.