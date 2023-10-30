Чому переговори між Ізраїлем та ХАМАС щодо заручників зірвалися: ЗМІ дізналися причину

Переговори представників Ізраїлю та ХАМАС щодо звільнення заручників зайшли в глухий кут, оскільки бойовики відмовилися гарантувати, що відпустять велику кількість іноземців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NBC News.

Видання уточнює, що інформацію про причину провалу переговорів надав неназваний колишній американський чиновник.

"ХАМАС наполягає на отриманні палива... Ізраїльська та американська сторони, а також інші країни хочуть звільнити велику кількість своїх громадян" , - розповів він.

При цьому ексчиновник з США та неназваний ізраїльський дипломат заявили виданню, що переговори провалилися перед тим, як Ізраїль вирішив розширити свою наземну операцію у Секторі Газа у п'ятницю, 27 жовтня.

"У четвер переговори йшли дуже добре, і переговорники сподівалися, що у вихідні вдасться досягти угоди. Однак на початку п'ятниці виникли розбіжності, які призвели до того, що переговори зупинилися" , - заявив дипломат.

За даними NBC, переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення 239 заручників, у тому числі дітей та старих людей, тривають з того часу, як бойовики вторглися до Ізраїлю 7 жовтня. Приблизно половина полонених - це люди з паспортами 25 іноземних держав.

Розширення наземної операції Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, Ізраїль почав посилено атакувати Сектор Газа. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому, як зазначають у ЦАХАЛ, у ніч проти 30 жовтня до Сектору Газа відправили додаткові війська для продовження операції.

Територію Сектору Газа атакують не лише за допомогою наземних сил, для цього також залучають авіацію та флот.