Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, відповідно до яких учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому, повідомляє Економічна правда.

Це передбачено постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128, яка оприлюднена на "Урядовому порталі".

Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не "Учбовий транспортний засіб", а "Навчальний транспортний засіб".

Відповідно літеру "У" чорного кольору міняють на літеру "Н" чорного кольору.

У додатку 4 до Правил дорожнього руху розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб" замінили таким знаком:

Постанова № 1128 від 27 жовтня 2023 року набирає чинності через шість місяців із дня її опублікування.

Нагадуємо:

Попередні зміни до Правил дорожнього руху Кабмін вніс 20 жовтня 2023 року. Ці зміни передбачають, що включати фари поза населеними пунктами потрібно цілий рік, а не лише в осінньо-зимовий сезон.