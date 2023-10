У США розпочався судовий процес, щоб заборонити Трампу участь у виборах

У штаті Колорадо в понеділок почався розгляд знакового судового позову, які вимагають заборонити експрезиденту США Дональду Трампу обиратись на посади відповідно до однієї з поправок до конституції, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в публікації агенції AP.

Позов подала адвокаційна група Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні"), яка стверджує, що Трамп підпадає під дію пункту 3 14-ї поправки до Конституції США.

Ця поправка була ухвалена після Громадянської війни 1861-1865 років для недопущення до федеральних посад колишніх повстанців Конфедерації – сепаратистського утворення на півдні США, яке виступало за збереження рабства.

Позивачі вважають, що дії Трампа під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під кваліфікацію 14-ї поправки, яка забороняє обрання на федеральні посади людини, що брала участь у "заколоті".

За останні місяці були подані десятки позовів про заборону експрезиденту США брати участь у виборах із посиланням на 14-ту поправку, але вважається, що позови в Колорадо й Міннесоті (розгляд якого також почнеться цього тижня) є найбільш важливими.

Річ у тім, що за цими позовами стоять впливові ліберальні юридичні групи, а штати, де вони розглядатимуться, мають чіткі й швидкі процеси оскарження придатності кандидатів до участі у виборах.

Незалежно від ухвал у цих справах, очікується, що питання застосування 14-ї поправки до Конституції США стосовно Трампа може дійти до Верховного суду. Це створить прецедент, оскільки в американській юридичній практиці існують лічені випадки використання цього положення основного закону США.

Сам експрезидент США назвав позови "втручанням у вибори". Його адвокати безуспішно намагались домогтись відводу судді Сари Воллес через те, що у жовтні 2022 року – до подання позову – вона переказала 100 доларів ліберальній групі.

Захист експрезидента США також прагне довести, що той ніколи не займався "заколотом" під час штурму Капітолія, а просто користувався своїм правом на свободу слова, щоб попередити про результати виборів президента США, які він не вважав легітимними.

Судові слухання в Колорадо, як очікується, триватимуть тиждень.

Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.