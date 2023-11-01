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Індія скоротила імпорт нафти з РФ через ремонт на НПЗ

Індія скоротила імпорт нафти з РФ через ремонт на НПЗ
Фото: Pixabay

У жовтні імпорт російської нафти в Індію знизився приблизно на 11% через ремонтні роботи нафтопереробному заводі у Джамнагарі.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, Індія як найбільший покупець російської нафти, у жовтні імпортувала в середньому до 1,58 млн барелів на день, що на 11% менше, ніж у вересні.

Також індійська компанія Reliance Industries купила найменше нафти з вересня 2022 року через планове технічне обслуговування на кількох установках свого заводу в Джамнагарі.

"Індія, разом з Китаєм, є ключовим покупцем російських сортів нафти, оскільки прагнула отримати вигоду від знижених цін, щоб збільшити маржу нафтопереробних заводів", – йдеться в повідомленні.

За словами Віктора Катона, провідного аналітика Kpler, імпорт з РФ у листопаді має зрости до 1,8 млн барелів на день. Крім того, 10 російських танкерів, що перевозять 11 млн барелів, заплановано розвантажити лише протягом перших трьох днів цього місяця.

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