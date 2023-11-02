Путін підписав закон, який дозволяє РФ проводити ядерні випробування

Президент Росії Владімір Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.﻿ Документ опубліковано на порталі правової інформації, повідомляє Європейська правда.

Державна дума Росії 18 жовтня завершила ухвалення законопроєкту про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань, що змінить правову позицію Москви щодо можливості їхнього проведення.

25 жовтня документ схвалила Рада федерації РФ.

Путін 5 жовтня закликав російський парламент відкликати ратифікацію угоди, щоб "віддзеркалити" позицію Сполучених Штатів, які підписали, але так і не ратифікували договір 1996 року.

Росія заявляє, що не відновить випробування ядерної зброї, якщо цього не зробить Вашингтон. Але експерти з контролю над озброєннями занепокоєні тим, що вона може наблизитися до випробувань, які Захід сприйме як російську ядерну ескалацію на тлі війни в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.