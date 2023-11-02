НАЗК внесло Nestle до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни, через те що вона продовжує працювати в Росії, постачати товари і розширювати свою російську виробничу базу, повідомляє Економічна правда.

"Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle продовжує працювати в рф, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу. Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни" , - зазначено в повідомленні НАЗК.

Згідно з повідомленням, станом на початок 2022 року швейцарська компанія мала в Росії сім фабрик. У Nestle в Росії працюють понад 7 000 співробітників. У Російській Федерації Nestle представлена через ТОВ "Нестле Россия". У 2021 році вона сплатила податки на понад $25 млн. Однак Nestle так і не оприлюднила даних про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік.:

НАЗК наголосило, що у квітні 2023 року керівництво ТОВ "Нестле Россия" звернулося до Мінфіну РФ із проханням вжити необхідних заходів для обмеження відкритого доступу до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній товариства, що містяться в державному інформаційному ресурсі фінансової звітності. Мета такого кроку, ймовірно, уникнення накладення санкцій на дочірні компанії Nestle, припустили в агентстві.

Крім того, у 2022 році Nestle імпортувало до Росії напівфабрикатів і сировини на $374 млн, а за дев'ять місяців 2023 року на $271 млн.

"Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso" , - розповіли в НАЗК.

Окрім того, у жовтні 2022 року компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання, про що свідчить судове провадження арбітражного суду м. Москви № А40-24044/2023. Тобто компанія завозить не тільки сировину для товарів первісної необхідності, а й намагається приховано спрямовувати до Росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу.

"Історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції. Отже, залишаючись в рф, Nestle вкотре показує усьому світу, що співпрацювати з агресором – нормально. А самій рф демонструє, що вона й досі інтегрована у світові процеси, попри воєнні злочини та вбивства тисяч українців" , - резюмували в НАЗК.

Компанія є одним із найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес у 187 країнах світу. Вона має понад 2000 брендів у всьому світі, серед яких такі відомі як KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea тощо.