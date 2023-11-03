CNN: "Вагнерівці" можуть передати проіранському угрупованню систему ППО

Сполучені Штати мають розвідувальні дані про те, що російська група найманців Вагнера планує забезпечити "Хезболлу", підтримувану Іраном, системою ППО. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела у США, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, група Вагнера планує постачати ліванським бойовикам систему "Панцир-С1", яка використовує зенітні ракети та гармати протиповітряної оборони для перехоплення літаків.

Система "Панцир" буде надана "Хезболлі" через Сирію, де Росія підтримала президента Башара Асада у громадянській війні у 2015 році.

Анонімний американський посадовець зазначив, що Вашингтон поки не підтвердив, що система була відправлена. Але офіційні особи США стежать за переговорами групи Вагнера та "Хезболли", повідомило видання. Посадовці кажуть, що потенційна поставка викликає серйозне занепокоєння.

"Інформація, оприлюднена The Wall Street Journal, викликає занепокоєння" , – сказала Едріенн Вотсон, речниця Ради національної безпеки Білого дому.

"Ми знаємо, що Росія відмовилася засудити ХАМАС за його жахливу терористичну атаку на Ізраїль, і нещодавно вони прийняли представників ХАМАС у Москві. Це відбувається в той момент, коли Росія продовжує чинити звірства в Україні" , – додала вона.

Ліванська "Хезболла" обстрілює ізраїльські війська через кордон, відколи її палестинський союзник ХАМАС та Ізраїль розпочали війну 7 жовтня.

Вважають, що "Хезболла" потенційно може створити другий фронт проти Ізраїлю. США розмістили авіаносець у Східному Середземномор'ї, щоб спробувати стримати "Хезболлу" та Іран.