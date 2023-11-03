KSE: Google та ще 11 західних компаній остаточно покинули російський ринок

У жовтні 2023 року зафіксовано 12 нових виходів іноземних компаній з російського ринку, зокрема йдеться про технологічного гіганта Google, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції / LeaveRussia" щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку РФ.

Загалом кількість міжнародних фірм і корпорацій, які повністю вийшли з Росії, за підсумками жовтня сягнула 296.

За даними KSE Institute, минулого місяця завершили вихід із Росії дванадцять міжнародних компаній, серед яких:

Google (частина Alphabet, банкрутство російської дочірньої компанії визнано судом),

ASBIS,

Carlsberg (компанія готується до боротьби за право російського підрозділу продавати свої бренди після того, як Росія захопила контроль над акціями дочірніх компаній Danone і Carlsberg),

Decathlon,

Ensto,

Viterra (частина Glencore, яка перестала бути акціонером "Роснафти" у 2022 році. Сбербанк намагається заарештувати російські активи компанії, що залишилися через нафтовий борг),

Ingka,

Legrand,

Sulzer,

VEON,

Xerox,

KONE.

Водночас був перекласифікований статус одного з найбільших промислових концернів Німеччини ThyssenKrupp з "вийшли" на "вичікують", оскільки насправді місцеві компанії цієї групи не змінили своїх власників, а найбільші були перейменовані, ймовірно, щоб приховати зв’язки з материнською компанією.

Загалом станом на 1 листопада 2023 року 296 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії. Це 8,3% від загального числа записів в базі KSE або 23,3% від компаній, які отримували дохід в Росії у 2022 році.

Також 1215 (34,1% від загального числа) – згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін, 1503 компаній, з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute (42,1% від загального числа).

Ще 552 (15,5% від загального числа) – призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Нагадуємо:

База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах.

Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE.

Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance.

Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.