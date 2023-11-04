Керівництво "Динамо" призначило нового тренера замість Луческу: хто ним став

Керівництво київського "Динамо" знайшло нового керманича команди на місце Мірчі Луческу. Ним став колишній асистент румуна Олександр Шовковський, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

48-річний фахівець відтепер тренуватиме вітчизняний гранд із приставкою в. о. головного тренера. Раніше він провів 8 матчів на чолі рідної команди в цьому ж статусі.

Шовковський наразі працюватиме з "Динамо" на тимчасовій основі. Його помічниками стали Еміль Карас, Олег Гусєв і Михайло Михайлов. Дебют на чолі "біло-синіх" для нового тренерського штабу відбудеться в Кривому Розі 12 листопада, куди кияни вирушать на зустріч із лідером Прем'єр-ліги – "Кривбасом".

Робота з "Динамо" для Шовковського перший самостійний досвід у ролі головного. Досі він працював помічником – Андрія Шевченка в збірній України та Мірчі Луческу в лавах "біло-синіх". Тренерський диплом категорії UEFA Pro новий керманич "Динамо" здобув у 2020 році.

Хто такий Олександр Шовковський

Корінний киянин, вихованець "Динамо". Усю ігрову кар'єру провів у складі "біло-синіх", заголом відігравши 24 сезони за столичний гранд.

У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч".

У збірній України дебютував у 19 років. Загалом у 1994-2012 рр. провів за "синьо-жовтих" 92 матчі (46 – без пропущених м'ячів). Був основним голкіпером на ЧС-2006, де встановив унікальне досягнення в 1/8 фіналу – не пропустив жодного пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією.

У квітні-червні був в. о. керманича "Динамо", поки Луческу відновлювався після операції (+6, =1, -1). Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Шевченка. Презентував автобіографію "Усе в твоїх руках" після завершення ігрової кар'єри. Депутат Київради від партії УДАР.

До слова, напередодні "Динамо" програло Класичне "Шахтарю" в останньому матчі Луческу.