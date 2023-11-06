Урсула фон дер Ляєн виступила проти заморожування війни в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою у війні в Україні повинен лишатися стійкий і справедливий мир, а не заморожений конфлікт.﻿ Про це вона сказала на конференції послів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Вона наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою господаря Кремля, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" , – зазначила фон дер Ляєн.

У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці" , – наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього – "формула миру" президента Зеленського. Саме тому вона закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для "формули миру" з боку країн по всьому світу.

"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася" , – зазначила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості: "Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні".