Депутати забрали "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів

Верховна Рада у вівторок, 8 листопада, ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт №10037 про вилучення місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це повідомили депутати з зали засідань, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Парламент схвалив законопроєкт 10037 в цілому! Військовий ПДФО врешті спрямується на нашу армію" , – написав, наприклад, голова податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022-2023 роках в Україні зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що автоматично призвело до збільшення бюджетів громад, де розташовані військові частини.

У вересні 2023 року Кабінет міністрів запропонував тимчасово вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів та передати його до державного бюджету. За оцінкою уряду, це мало дати 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.

Під час розгляду в парламенті первинна пропозиція Кабінету міністрів була дещо змінена.

З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО повинна була йти на дрони (13 млрд грн), половина – на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня 2024 року до кінця воєнного стану пропорція зміниться:

45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);

45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);

10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (10 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.

Для компенсації можливих втрат доходів у наступному році передбачено спрямувати на місцевий рівень базову дотацію (21,1 млрд гривень), додаткову дотацію (33,4 млрд гривень), залишити у розпорядженні органів місцевого самоврядування реверсну дотацію (14,1 млрд гривень) і додатково перераховати в регіони 4% ПДФО (12,3 млрд гривень) для сталого проходження опалювального сезону.

Цей же законопроєкт передбачає формування нульового Дорожного фонду в 2024 році, всі гроші, які в мирний час призначались на ремонт доріг, підуть напрямку до загального фонду держбюджету.