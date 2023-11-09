Bitcoin зріс до понад 36 тисяч доларів: причина

Біткойн зріс до понад 36 тисяч доларів, що є найвищим показником за останні 1,5 року, оскільки очікування схвалення біржових фондів для інвестування в найбільший криптотокен ETF посилилися.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що 9 листопада біткойн виріс на 3,6% до 36 856 доларів, що є найвищим рівнем з травня 2022 року. Менші токени Ether подорожчали на 2,2%, а Solana - на 3,2%.

Комісія з цінних паперів і бірж США має короткий проміжок часу, щонайменше вісім днів, для того, щоб схвалити відкриття спотових криптовалютних ETF - біржових фондів, ціна яких буде прив'язана до біткоїна..

"Навіть якщо схвалення не надійде цього місяця, ми все одно вважаємо, що існує 90% ймовірність схвалення до 10 січня" , – пишуть аналітиків Bloomberg Intelligence Джеймса Сейффарта та Еріка Балчунаса.

Додається, що оптимізм щодо можливого схвалення регулятором після більш ніж десятирічного обговорення зміцнив курс токена більш ніж на 120% цього року.