Україна витратила на гнучкий курс валюти понад 45 мільйонів

Гривневі надходження від продажу іноземної валюти з рахунків Державного казначейства після скасування режиму фіксованого курсу долара були на 45,18 млн грн меншими, аніж могли бути у разі, якби курс залишався фіксованим на рівні 36,5686 грн за долар.﻿ Про це свідчать дані Державної казначейської служби, повідомляє Економічна правда.

Так, у період з 2 жовтня (коли НБУ оголосив про перехід до режиму більш гнучкого офіційного курсу) по 31 жовтня 2023 року Україна отримала 1,15 млрд доларів гранту США та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Водночас для проведення бюджетних розрахунків уряд використав лише частину цієї суми, а саме 970 млн доларів та 433 млн євро. Решта валютних надходжень залишилися на валютних рахунках бюджету.

Відповідно до закону, уряд конвертовує отриману валюту у гривні за офіційним курсом НБУ, встановленим на день проведення такої конвертації.

Після 2 жовтня офіційний курс долара почав коливатися і більшу частину минулого місяця його значення було нижчим, аніж до скасування режиму фіксованого курсу, тобто меншим за 36,5686 грн.

Відтак, конвертовуючи валютні кошти, уряд отримував менше гривень для фінансування видатків бюджету, аніж міг би отримати, якби курс залишався фіксованим.

Загалом протягом жовтня уряд здійснив 13 операцій з конвертації іноземної валюти у гривні: 10 операцій з конвертації долара та 3 операції з конвертації євро. За підсумками цих операцій уряд отримав 52,245 млрд грн.

За розрахунками ЕП, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, то протягом жовтня гривневі надходження від конвертації валюти склали б 52,291 млрд грн. Отже, фактично протягом жовтня уряд "втратив" 45,18 млн грн від того, що НБУ зміцнив офіційний курс гривні.

Протягом жовтня офіційний курс долара в Україні незначно коливався. Максимального значення він досяг 6-8 жовтня, коли становив 36,6216 грн за долар. За цей період казначейство продало 160 млн доларів, отримавши 5,859 млрд грн. Через те, що курс НБУ був вищим, ніж фіксований, уряд "заробив" додатково 8,48 млн грн.

Водночас протягом більшої частини жовтня офіційне значення долара було нижчим за фіксований курс, який діяв раніше. Найнижчим курс НБУ був 17 жовтня — 36,3297 грн за долар. У цей день уряд конвертував 165 млн доларів, отримавши 5,994 млрд грн. Якби конвертація відбувалася за курсом 36,5686 грн за долар, то уряд отримав би 6,033 млрд грн. "Втрати" бюджету лише за цей день становили 39,418 млн грн.

2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу і перейшов у режим керованої гнучкості. Детальніше про це читайте у публікації: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Для підтримки стабільності гривні в умовах гнучкості курсу Національний банк продавав валюту із золотовалютних резервів. Загальний обсяг продажів протягом жовтня становив 3,35 млрд доларів та був найвищим з липня 2022 року.

Такі операції НБУ дозволили не лише мінімізувати коливання курсу долара, але, зрештою, і призвели до незначного зміцнення гривні.

Загалом протягом жовтня, внаслідок значних інтервенцій НБУ, золотовалютні резерви України знизилися на 1,9% — до 38,9 млрд доларів.