Генштаб: РФ намагалась наступати на 7 напрямках, загалом 59 зіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень, армія РФ намагалась наступати на 7 напрямках фронту, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 10 листопада.

"Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною було знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника".

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Тут Силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.