"Нова пошта" показала графік відкриття відділень за кордоном
"Нова пошта" до кінця 2023 року планує відкрити відділення в Мілані й Парижі, а у наступному році – ще 16 Nova Post за кордоном, повідомляє Економічна правда.
Про це розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.
Наступного року відділення "Нової пошти" за кордоном мають з'явитися:
- у лютому – в Іспанії та Туреччині;
- у березні-квітні – у Великій Британії;
- у травні – в Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії;
- у червні – Словенії, Хорватії;
- у липні – Греції, Данії;
- у серпні – у Фінляндії;
- у вересні – Швеції та Норвегії.
Детальніше про те, в яких саме містах планують відкривати відділення "Нової пошти" – на інфографіці.
Нагадаємо:
З 2022 року, коли "Нова пошта" почала міжнародну експансію у країни Європи, підрозділи Nova Post відкрили відділення в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії.
Чистий прибуток "Нової пошти" за дев'ять місяців 2023 року становив 3,2 млрд грн.
10 листопада "Нова пошта" відкрила перше відділення в Угорщині, яка стала вже десятим закордонним ринком для найбільшої приватної служби доставлення України.