Дзен Чорної п’ятниці: як зберігати спокій під час хаотичних розпродажів

3 лайфгаки, як зловити дзен на Чорну п’ятницю

Розповідаємо, як зберігати спокій під час хаотичних розпродажів на Чорну п’ятницю﻿.

Великі черги, спроби знайти потрібний товар, пробиваючись серед натовп інших покупців, хвилювання — приблизно такі асоціації викликає в людей та сама п’ятниця.

Проте шопінг може бути іншим: розслабленим, спокійним та свідомим. Свідомий шопінг — це коли ти витрачаєш гроші лише на корисні, потрібні або дуже бажані речі. Маркет важливих штук MAUDAU ділиться порадами, як зробити процес закупів саме таким.

Копійка гривню береже, а свідомий шопінг — від стресу

З переживаннями допомагають боротися позитивні емоції. Мозок сприймає шопінг як гру або подорож, тому отримує задоволення, коли нам вдається знайти потрібний товар та придбати, тобто привласнити.

Ми також відчуваємо насолоду, коли заощаджуємо, адже почуваємось молодцями. Після вдалого шопінгу спробуй порахувати, скільки тобі вдалося зберегти грошей — це гарантовано підійме тобі настрій.

Щоб купувати свідомо — уникай імпульсивних покупок і заздалегідь складай список необхідного. Спробуй закупки гуртом: американці та канадці таким чином заощаджують до 25 % місячного бюджету. Якщо сумістити це з великими розпродажами, такими як Чорна п’ятниця, то зекономити вдасться ще більше.

Інвестуй у домашній затишок і важливі штуки

Поки за приємними цінами можна купити будь-які товари, варто користуватися моментом і забезпечити себе необхідним на найближче майбутнє. Проведи вдома ревізію, подумай, чого не вистачає. Особливу увагу зверни на речі, що роблять дім затишним і комфортним: побутові штуки, декор, запаси їжі й напоїв, штуки для малюків, домашніх улюбленців та сімейних розваг.

Не забудь про штуки для холодних затишних вечорів: пледи, свічки, грілки, вино на глінтвейн і так далі.

Обирай практичні та якісні речі, які довго тобі служитимуть, та запасайся продуктами з тривалим терміном зберігання.

Даруй свідомо

Знижки на Чорну п’ятницю — ідеальний час, щоби придбати подарунки до прийдешніх свят, яких навалиться одразу чимало: День Святого Миколая, Новий рік, Різдво, коли в гості приходитимуть похресники, і так далі.

Найкращий спосіб робити вдалі та корисні подарунки — попросити в людини її вішлист, тобто список бажань. Так вона точно отримає бажане, а ти вберешся від ризику витратити кошти даремно.

Тож щоб впоратися із купівлею подарунків швидко й безболісно, склади список тих, кого вітатимеш, попроси в них вішлисти, підбери подарунки та придбай за найбільш вигідною пропозицією.

Ще один важливий секрет, як зловити дзен від покупок — купуй в інтернеті. Онлайн-шопінг дозволяє не витрачати час на дорогу та очікування в чергах і заторах і швидко порівняти, де замовляти вигідніше. Потрібно зробити лише декілька кліків, щоб потрібні штуки приїхали прямо під двері.