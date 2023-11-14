ЄС виділяє ще 110 млн євро на гумдопомогу для українців

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, з яких 100 млн євро підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, нове фінансування має допомогти гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, притулок, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Євросоюз також доставить в Україну 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів після минулорічних цілеспрямованих атак Росії на її енергетичну інфраструктуру.

Крім того, ЄС координує пожертви приватного сектору для доставки в Україну критично важливого енергетичного обладнання, зазначає Єврокомісія.

ЄС виділяє додаткові 110 млн євро гуманітарної допомоги для українців

Загальний обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу у відповідь на війну РФ проти України сягнув 843 млн євро.