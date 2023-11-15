Євросоюз суттєво поліпшив прогноз щодо зростання української економіки

Єврокомісія покращила прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році з 0,6% до 4,8%. Прогноз на 2024 рік знижено з 4,0% до 3,7%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з прогнозом, у 2025 році очікується зростання ВВП на 6,1%.

"Незважаючи на серйозні проблеми, викликані агресивною війною Росії, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році завдяки винятковим урожаям, урядовим стимулам, підкріпленим непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також прихильності влади забезпеченню макрофінансової стабільності" , - йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що зростання досягне 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році, при цьому приватне споживання та державні інвестиції стануть ключовими драйверами зростання. Тим не менш, до кінця прогнозованого горизонту реальний ВВП залишиться приблизно на 20% нижче за довоєнний рівень.

Крім того, прогнозується, що після швидкого зниження у 2023 році річна інфляція знизиться до 7,6% у 2025 році, чому сприятиме ослаблення обмежень на виробництво та жорстка грошово-кредитна політика.

Очікується, що бюджетний дефіцит залишиться підвищеним у 2024 році через високі витрати на оборону. Однак вищі темпи зростання номінального ВВП мають збільшити доходи у 2025 році та сприяти скороченню дефіциту. За прогнозами, державний борг неухильно збільшуватиметься протягом усього прогнозованого горизонту. Очікується, що до 2025 року державний борг збільшиться до рівня трохи нижче за 100% ВВП.