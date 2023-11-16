Британська розвідка: РФ зазнає великих втрат при штурмі Авдіївського коксохіму

Розвідка Великої Британії проаналізувала перебіг боїв за місто Авдіївка Донецької області і спрогнозувала великі втрати окупаційних військ РФ, як що ті спробують штурмувати місцевий коксохімічний завод, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони за 16 листопада.

Як зазначили у відомстві, в останні тижні російські війська продовжили атаки на Авдіївку, намагаючись оточити місто.

У розвідці вказали на політичне значення Авдіївки, враховуючи її близькість до Донецька, який перебуває під контролем окупантів з 2014 року.

В боях за Авдіївку, як вказують у відомстві, російські окупанти досягли певних успіхів, які допомогли їм наблизитись до Авдіївського коксохімічного заводу – ключової тактичної позиції на північ від міста.

Завод розташований над головною дорогою до Авдіївки, і якщо російські окупаційні війська захоплять його, Україні буде дедалі важче постачати ресурси до міста.