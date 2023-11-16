Податок на прибуток банків збільшать до 50% – нардеп

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт про оподаткування банків. Податок буде збільшений з 18% до 50% вже цього року.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, за наполяганням МВФ, Мінфіну та НБУ текст проєкту 9656-д був змінений: податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

"За розрахунком Мінфіну, це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд гривень Далі це 6-7 млрд гривень" , - повідомив депутат.

Железняк також додав, ця норма буде в оновленому Меморандумі з МВФ, який очікується в середині грудня.

Водночас він зазначив, що робити ретроспективні зміни податків - "погана практика".

Податок на прибуток банків

У жовтні Верховна рада схвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% у 2024-2025 роках.

У проєкті держбюджету на 2024 рік вже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.

За даними НБУ, за січень-вересень року чистий прибуток банків України досяг 109,9 млрд гривень.