Україна отримає 100 млн євро кредиту від банку Ради Європи

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив кредит у розмірі 100 мільйонів євро для Міністерства охорони здоров’я України на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб, повідомляє Європейська правда.

Це перша кредитна операція Банку в Україні після приєднання Києва 15 червня 2023 року.

Позика БРРЄ підтримає проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL), рамковий проєкт вартістю 500 мільйонів доларів США, розроблений Світовим банком у співпраці з українською владою, який покликаний об’єднати партнерів з розвитку.

Світовий банк уже схвалив кредит у розмірі 100 мільйонів доларів США та грант у розмірі 20 мільйонів доларів, щоб розпочати проєкт.

"Сьогоднішня подія знаменує собою важливу віху в нашій співпраці з Україною для відновлення країни. Наша перша позика для Міністерства охорони здоров’я спрямована на відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, у тому числі у сфері психічного здоров’я, і є важливим кроком до стійкого відновлення для народу України" , – сказав керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Фінансування від БРРЄ дозволить Міністерству охорони здоров’я зміцнити первинну медичну допомогу, підтримуючи мобільні бригади, які надають основні медичні послуги в регіонах країни, які постраждали від війни, а також у віддалених районах.

Проєкт також фінансуватиме ремонт будівель лікарень і допоможе задовольнити нові нагальні потреби в галузі охорони здоров’я, зокрема, пов’язані з психічним здоров’ям.

У довгостроковій перспективі проєкт підвищить стійкість галузі охорони здоров’я України через цільові інвестиції в електронну систему охорони здоров’я та запровадження нових функцій для сталого та інноваційного надання медичних послуг.

Вступ України до Банку розвитку Ради Європи відбувся менш ніж через рік після того, як вона офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.