Вірменія заявила, що погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору

Вірменія погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору. Але переговорний процес триває, повідомляє РБК-Україна.

Про це заяви прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє MAMUL.

Таку заяву Пашинян зробив на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Єревані.

"У нас є як хороші, так і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що основні принципи миру були досягнуті" , - сказав він.

На думку прем'єра, погана новина полягає у тому, що Вірменія та Азербайджан досі "розмовляють різними дипломатичними мовами і часто не розуміють один одного".

"Звісно, на це є й об'єктивні причини: тривалий конфлікт із певним історичним контекстом, тисячі жертв, чиї родичі важко дивитися в очі, десятки ув'язнених, чиї сім'ї не мають відповідей на запитання, десятиліттями пануюча атмосфера ненависті та підозри, що під конструктивними заявами ховаються недобрі наміри" , - додав Пашинян.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка зі столицею у Ханкенді (Степанакерті) офіційно припиняє своє існування. Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" Карабаху.