У Львові новий скандал через затримання військовими чоловіка: реакція ТЦК

У Львові зняли на відео конфліктну ситуацію між парою та людьми у військовій формі, що завершилося "запакуванням" чоловіка в автомобіль та лайкою з жінкою. Ролик розповсюдили в інтернеті, і на нього відреагували у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Напередодні соціальними мережами став ширитися ролик, знятий у Львові о пізню годину. На кадрах показано конфліктну ситуацію, учасниками якої стали чоловік і жінка з одного боку та четверо осіб у військовій формі. Сварка супроводжувалася штовханиною та лайкою з нецензурною лексикою.

У результаті чоловіка змусили сісти в авто, після чого транспорт виїхав. Жінка знімала те, що відбувається, на мобільник, і продовжувала сперечатися і лаятися з військовими. Закінчилося тим, що у громадянки вибили з рук телефон, після чого відштовхнули девайс ногою.

У коментарях до відео користувачі мережі обговорювали скандал та висловлювали припущення, що пару могли зупинити на вулиці через порушення комендантської години. Також користувачі інтернету зауважували, що з 20 листопада у Львові та області влада зобов'язала працівників ТЦК перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних.

Що кажуть у військкоматі

У Службі зв'язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК відреагували на поширення в мережі інформації про виникнення конфліктної ситуації між цивільними та людьми у військовій формі. У Центрі пообіцяли провести перевірку.

"Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту" , - йдеться у заяві.

Також зауважується, що Командування Львівського ОТЦК та СП встановлює деталі та обставини цього випадку.

Раніше повідомлялося, що у Львові та області працівників ТЦК та СП зобов'язали перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто військовозобов'язаних. Такий наказ оприлюднив керівник апарату Львівської ОВД.

Нагадаємо, перед цим у Львові виник скандал 10 листопада, коли працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто, через що у "військкоматі" призначили перевірку.