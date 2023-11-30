Блокада кордону зі Словаччиною: у Держприкордонслужбі пояснили, як буде працювати КПП

З 1 грудня, коли має відбутися блокування перевізниками Словаччини руху в пункті "Вишнє Нємецьке" на українському кордоні, рух вантажного транспорту здійснюватиметься у визначеному порядку.﻿ Про це заявили у Державній прикордонній службі України, повідомляє Економічна правда.

Водіїв просять врахувати можливі ускладнення руху.

Так, на виїзд зі Словаччини пропускатимуть по чотири вантажівки на годину.

Водночас перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть, зазначено в повідомленні Держприкордонслужби.

Нагадаємо, Союз перевізників Словаччини планує з 16:00 1 грудня 2023 року заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".