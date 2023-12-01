Російські олігархи майже не відчули наслідків санкцій – Bloomberg

У 2023 році статки найбагатших олігархів Росії збільшилися на 38,575 млрд доларів.﻿ Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів" (Bloomberg Billionaires Index), опублікованого агентством Bloomberg станом на 1 грудня, повідомляє Економічна правда.

Загалом до рейтингу, що складається з 500 осіб, увійшло 25 росіян.

До першої сотні багатіїв світу потрапило шестеро росіян, які розташовуються з 47 по 88 місце. Це:

Володимир Потанін - 47 місце;

Леонід Міхельсон - 52 місце;

Вагіт Алекперов - 62 місце;

Володимир Лісін - 72 місце;

Алішер Усманов - 82 місце;

Олексій Мордашов - 88 місце.

П'ятеро багатіїв з цієї шістки отримали з початку 2023 року прибутки, які вимірюються мільярдами доларів.

Так, Потанін, чий статок станом на 1 грудня оцінюється в 30,7 млрд доларів, з початку року збільшив його на 2,11 млрд доларів.

Міхельсон має статок 27,3 млрд доларів і збільшив його з початку року на 2,71 млрд доларів.

Алекперов зі статком 24,5 млрд доларів збільшив його з початку року на 9,14 млрд доларів.

Лісін зі статком 22,9 млрд доларів збільшив його на 3,07 млрд доларів.

Усманов зі статком 20,3 млрд доларів збільшив його на 1,87 млрд доларів.

Мордашов зі статком 19,3 млрд доларів збільшив його на 618 млн доларів.

Нижче першої сотні у російських багатіїв справи також йшли непогано. Так:

Андрій Мельниченко (105 місце) зі статком 17,2 млрд збільшив його на 4,03 млрд доларів;

Міхайло Прохоров (125 місце) зі статком 15,0 млрд доларів збільшив його на 1,81 млрд доларів;

Геннадій Тимченко (133 місце) зі статком 14,5 млрд доларів збільшив йог на 2,69 млрд доларів;

Михайло Фрідман (158 місце) зі статком 12,0 млрд доларів збільшив його на +652 млн доларів;

Дмитро Риболовлєв (179 місце) зі статком 11,1 млрд доларів збільшив його на 1,09 млрд доларів;

Леонід Федун (222 місце) зі статком 9,76 млрд доларів збільшив його на 3,89 млрд доларів;

Андрій Гурьєв (230 місце) зі статком 9,63 млрд доларів збільшив його на 536 млн доларів;

Віктор Рашников (235 місце) зі статком $9,42 млрд доларів збільшив його на 885 млн доларів;

Роман Абрамович (293 місце) зі статком 7,95 млрд доларів збільшив його на 132 млн доларів;

Герман Хан (296 місце) зі статком 7,88 млрд доларів збільшив його на 309 млн доларів;

Александр Абрамов (329 місце) зі статком 7,14 млрд доларів збільшив його на 747 млн доларів;

Андрій Скоч (373 місце) зі статком 6,60 млрд доларів збільшив його на 1,04 млрд доларів;

Олексій Кузьмічов (444 місце) зі статком 5,77 млрд доларів збільшив його на 351 млн доларів;

Петро Авен (445 місце) зі статком 5,76 млрд доларів збільшив його на 461 млн доларів;

Сергій Галицкий (481 місце) зі статком 5,44 млрд доларів збільшив його на 706 млн доларів;

Сергій Попов (499 місце) зі статком 5,28 млрд доларів збільшив його на 699 млн доларів.

Лише троє найбагатших російських олігархів у 2023 році зменшили свої статки. Зокрема, це:

Сулейман Керімов (276 місце) зі статком 8,34 млрд доларів зменшив його на 650 млн доларів;

Віктор Вексельберг (351 місце) зі статком 6,96 млрд доларів зменшив його на 44,1 млн доларів;

В'ячеслав Кантор (413 місце) зі статком 6,09 млрд доларів зменшив його на 277 млн доларів.

Загалом же, з початку поточного року статки найбагатших бізнесменів Росії збільшилися на 38,575 млрд доларів.

До речі, єдиний український бізнесмен у рейтингу - Рінат Ахметов посів 490 місце зі статком 5,32 млрд доларів. За 2023 рік статки Ахметова зменшилися на 15,2 млн доларів.

Bloomberg Billionaires Index – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку. Крім щоденних коливань, рейтинг також містить загальну інформацію за останній календарний рік.