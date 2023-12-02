Новий рік та Різдво: календар зимових свят за новими датами

В Україні наближаються зимові свята. За новим календарем церкви, в 2023 році вони розпочнуться значно раніше. До того ж дату Різдва було змінено на державному рівні, повідомляє РБК-Україна.

Сайт нагадує про нові дати свят в матеріалі нижче.

Єдина дата Різдва

Цьогоріч українці відзначатимуть Різдво 25 грудня. "Стара" дата 7 січня вже не є державним святом.

Офіційну дату Різдва Христового було затверджено Верховною радою влітку цього року після рішення Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) перейти з юліанського на новоюліанський календар.

Нагадаємо, з 2017 року в Україні було дві дати Різдва на державному рівні, а 2022 року ПЦУ вперше провела різдвяну службу не 7 січня, а 25 грудня.

Чому свята перенесли

Календарна реформа змінила дати майже всіх важливих церковних свят – вони змістилися на 13 днів назад.

Необхідність цих змін в ПЦУ пояснювали прагненням повністю відокремитися від традицій російської церкви. До того ж більшість православних церков вже давно послуговується більш точною системою літочислення – новоюліанською.

Новий календар ПЦУ та УГКЦ майже збігається з григоріанським у римо-католиків (окрім правил обчислення Великодня). Таким чином, цьогоріч Україна разом зі світом відсвяткує Різдво до Нового року.

"Тепер у нас як і у всьому світі Новий рік від Різдва Христова", – сказав священник ПЦУ Георгій Коваленко під час брифінгу щодо нових дат свят.

Реформа календаря не передбачає заборони святкувати за "старим стилем". У рішенні Помісного собору ПЦУ було сказано, що парафії за бажанням можуть залишатися на юліанському календарі певний перехідний період.

Проте як раніше зазначив Георгій Коваленко, таких парафій виявилося небагато. Серед тих, хто не бажає переходити на новий календар, найбільше виявилося представників московського патріархату.

Календар зимових свят за новим календарем

Улюблене свято дітей, коли вони знаходять подарунки під подушкою, День святого Миколая , за новоюліанським календарем припадає на 6 грудня (замість 19 грудня).

, за новоюліанським календарем припадає на 6 грудня (замість 19 грудня). Святвечір українці відзначать 24 грудня (раніше 6 січня).

українці відзначать 24 грудня (раніше 6 січня). Різдво Христове – 25 грудня (раніше 7 січня);

– 25 грудня (раніше 7 січня); Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (раніше 8 січня);

– 26 грудня (раніше 8 січня); День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки ) – 31 грудня (раніше 13 січня);

) – 31 грудня (раніше 13 січня); День пам'яті святителя Василія Великого ( Василів день, коли посівають) – 1 січня (раніше 14 січня);

коли посівають) – 1 січня (раніше 14 січня); Хрещення Господнє (Водохреща) – 6 січня (раніше 19 січня).

Свята стартують на Миколая. Коли засяє головна ялинка

День святого Миколая відкриває цикл зимових свят. Раніше українці шанували Чудотворця 19 грудня. У новому календарі свято припадає на середу, 6 грудня.

За традицією, в цей день у містах запалюють вогники на головних ялинках. Через війну в Україні новорічні святкування не будуть масштабними, проте головну ялинку країни все ж встановлять на Софійскій площі.

Як повідомили в КМВА, святкових заходів на площі цьогоріч не буде. Ялинку відкриють на День Миколая (6 грудня), а стоятиме вона до 10 січня 2024. Як і минулого року, її встановлять і прикрасять коштом меценатів та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

"Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то винятково з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", – наголосив міський голова Віталій Кличко.

Чи будуть вихідні на Новий рік та Різдво

Відповідно до статті 73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні, офіційними вихідними є 25 грудня з нагоди Різдва Христова та 1 січня (Новий рік).

Проте в Україні через повномасштабну російську агресію продовжує діяти воєнний стан (як мінімум до 15 лютого 2024), під час якого всі додаткові вихідні скасовуються.